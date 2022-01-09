Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин обогнал Сиссарелли по сыгранным матчам в НХЛ

Овечкин обогнал Сиссарелли по сыгранным матчам в НХЛ
Комментарии

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой «Миннесоты» по буллитам – 3:2 Б.

В этом матче принял участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды провёл 1233-й матч за карьеру в НХЛ. По этому показателю россиянин превзошёл показатель Дино Сиссарелли, являющегося рекордсменом по голам в НХЛ для незадрафтованных хоккеистов. Овечкину удалось выйти на 101-е место по этому показателю. Теперь ближайшей целью для Овечкина является результат Стива Томаса (1235).

В нынешнем сезоне НХЛ россиянин принял участие в 36 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 27 результативных передач.

Новость по теме
Игрок «Вашингтона» забросил в свои ворота на отложенном штрафе в матче с «Миннесотой»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022