Сергачёв признан третьей звездой матча с «Бостоном»

В Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» состоялся матч регулярного чемпионата НХЛ, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Бостон Брюинз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:2.
Лучшим игроком матча признан чешский форвард «Бостона» Давид Пастрняк, отметившийся дублем. Вторая звезда – ещё один автор дубля Брэд Маршан. Замкнул тройку лучших игроков этого матча 23-летний российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв, отметившийся ассистентским дублем и заработавший коэффициент полезности «-1» за 23 минуты 47 секунд на льду.
В текущем сезоне Сергачёв принял участие в 33 встречах за «Тампу», в которых набрал 17 (2+15) очков при показателе полезности «-2» и 18 минутах штрафного времени.
Напомним, у стража ворот «Тампы» Андрея Василевского 25 отражённых бросков в этой игре, а у его визави из «Бостона» Линуса Улльмарка – 27.
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