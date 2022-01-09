Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 9 января

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, а также список команд, попадающих в зону плей-офф, по состоянию на 9 января.

8 января был сыгран один матч регулярного чемпионата, в котором челябинский «Трактор» обыграл «Куньлунь Ред Стар» со счётом 4:0. В составе победителей отличились Никита Тертышний, Вячеслав Основин, Альберт Яруллин и Владимир Ткачёв.

В Западной конференции первое место сохранил петербургский СКА, набравший 66 очков в 46 матчах. На второй строчке осталось московское «Динамо», имеющее в своём активе 63 балла после 46 встреч. ЦСКА занимает третью позицию, сравнявшись с бело-голубыми по очкам и сыграв на один матч больше.



На Востоке на первое место вышел «Трактор», который набрал 71 очко после 48 встреч. На один балл отстаёт «Металлург», имеющий также на один сыгранный матч меньше. На третьей строчке по-прежнему находится «Ак Барс», в активе казанцев 64 очка после 46 встреч.

В зону плей-офф на Западе входят СКА, «Динамо» Москва, ЦСКА, «Йокерит», «Северсталь», «Спартак», «Локомотив» и «Динамо» Минск.



На Востоке в восьмёрке сильнейших находятся «Трактор», «Металлург», «Ак Барс», «Салават Юлаев», «Авангард», «Сибирь», «Нефтехимик» и «Барыс».