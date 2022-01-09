Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Домой». Мичков опубликовал фото из аэропорта Калгари. Он отбывал карантин после МЧМ-2022

«Домой». Мичков опубликовал фото из аэропорта Калгари. Он отбывал карантин после МЧМ-2022
Комментарии

Нападающий молодёжной сборной России Матвей Мичков вылетел домой после молодёжного чемпионата мира – 2022. Об этом сообщил игрок в «сториз» в «Инстаграме». Хоккеист опубликовал фото и отметил национальный аэропорт Калгари.

Напомним, из-за положительного теста на коронавирус Мичков был вынужден остаться в Канаде на карантине вместе с форвардом Данилой Юровым и доктором команды. Остальные члены сборной прилетели в Москву 2 января.

Молодёжный чемпионат мира – 2022 был отменён после нескольких игровых дней из-за коронавируса. Сборная России провела два матча на турнире, а Мичков стал лучшим снайпером команды, забросив три шайбы. Россияне уступили шведам 3:6, но обыграли чехов 4:2.

Ранее сообщалось, что ИИХФ планирует провести турнир летом 2022 года.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022