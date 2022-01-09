«Домой». Мичков опубликовал фото из аэропорта Калгари. Он отбывал карантин после МЧМ-2022

Нападающий молодёжной сборной России Матвей Мичков вылетел домой после молодёжного чемпионата мира – 2022. Об этом сообщил игрок в «сториз» в «Инстаграме». Хоккеист опубликовал фото и отметил национальный аэропорт Калгари.

Напомним, из-за положительного теста на коронавирус Мичков был вынужден остаться в Канаде на карантине вместе с форвардом Данилой Юровым и доктором команды. Остальные члены сборной прилетели в Москву 2 января.

Молодёжный чемпионат мира – 2022 был отменён после нескольких игровых дней из-за коронавируса. Сборная России провела два матча на турнире, а Мичков стал лучшим снайпером команды, забросив три шайбы. Россияне уступили шведам 3:6, но обыграли чехов 4:2.

Ранее сообщалось, что ИИХФ планирует провести турнир летом 2022 года.