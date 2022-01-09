Коваленко: переносить матчи КХЛ в олимпийский сезон — крайне рискованное дело

Чемпион СССР, России и Олимпийских игр, депутат Госдумы Андрей Коваленко поделился мнением об эпидемиологической обстановке в КХЛ.



«На мой взгляд, политика КХЛ была очень точной в прошлом сезоне, когда лигой делалось всё возможное, чтобы не разрушать календарь – и на пике первой эпидемии некоторые клубы, например, «Салават Юлаев» или СКА, играли молодёжными составами.



Не совсем понятно, почему в этом сезоне у КХЛ другая линия – и тот же «Салават» уже стал жертвой отмены игры и технического поражения. При этом матчи «Автомобилиста» и ЦСКА перенесены без потери очков. Откуда такие двойные стандарты – непонятно, логических объяснений не видел. Тогда как год назад все, наоборот, были в равных условиях.



Какое решение проблемы предложил бы? Переносить матчи в олимпийский сезон – крайне рискованное дело. Сразу встаёт вопрос: а куда эти игры сдвигать? Если на вторую половину января, то нарушаются планы подготовки олимпийской сборной России, что категорически невозможно, ведь в Пекине – главный турнир четырёхлетия. Если на раннюю весну, то создаём проблемы для плей-офф КХЛ. Если сдвигаем старт плей-офф КХЛ, то опять под ударом сборная и её подготовка к чемпионату мира.



Поэтому, на мой взгляд, выход один. ЦСКА, «Автомобилист» и Ко не должны выключаться из чемпионата и какие-то игры обязаны проводить молодёжными составами. У Екатеринбурга в ВХЛ есть очень крепкий клуб «Горняк», у ЦСКА там же играет «Звезда», плюс в МХЛ имеется «Красная Армия». Штатная ситуация», – цитирует Коваленко Russia-Hockey.

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