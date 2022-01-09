Овечкин сократил до двух передач отставание от Зубова в списке ассистентов в истории НХЛ

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ, в которой «Миннесота Уайлд» принимала «Вашингтон Кэпиталз». Матч завершился победой «Миннесоты» по буллитам – 3:2 Б.



В этом матче принимал участие российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин. Капитан столичной команды проводил 1233-й матч за карьеру в НХЛ и отметился результативной передачей в эпизоде с голом Евгения Кузнецова.



Эта передача стала для него 617-й в истории НХЛ. Таким образом, он приблизился к россиянину Сергею Зубову по количеству результативных передач на расстояние двух шайб. Напомним, сейчас Овечкин занимает четвёртое место по этому показателю среди отечественных хоккеистов. Зубов замыкает тройку.



Национальный рекорд принадлежит Сергею Фёдорову (696), второе место занимает Евгений Малкин (680).

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