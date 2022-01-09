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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 9 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Даллас Старз» – «Питтсбург Пингвинз» – 3:2

«Даллас» к седьмой минуте уступал 0:2, но всё равно одержал победу в основное время. В составе «Питтсбурга» отличились Брайан Дюмулен и Каспери Капанен, у хозяев забросили Денис Гурьянов, Джо Павелски и Роопе Хинц.

НХЛ - регулярный чемпионат
08 января 2022, суббота. 22:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
3 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Дюмулен (Летанг, Гюнцель) – 06:02' (5x5)   0:2 Капанен (Петтерссон, Картер) – 06:26' (5x5)   1:2 Гурьянов (Петерсон, Робертсон) – 36:01' (5x5)   2:2 Павелски (Робертсон, Клингберг) – 54:59' (5x5)   3:2 Хинц (Хейсканен, Робертсон) – 56:14' (5x5)

«Коламбус Блю Джекетс» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 4:3

Гости отыгрались со счёта 0:2, но всё равно уступили в основное время. В составе победителей дубль оформил Оливер Бьёркстранд, по шайбе забросили Бун Дженнер и Егор Чинахов. У «Дэвилз» забили Нико Хишир, Джимми Веси и Мариан Студенич.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
4 : 3
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1:0 Бьёркстранд (Ворачек, Лайне) – 02:01' (5x4)   2:0 Дженнер (Нюквист, Боквист) – 04:03' (5x5)   2:1 Хишир (Сиверсон, Веси) – 14:41' (5x5)   2:2 Веси (Мерсер) – 19:40' (5x5)   3:2 Чинахов (Робинсон, Курали) – 29:31' (5x5)   3:3 Студенич (Боквист, Грейвз) – 33:32' (5x5)   4:3 Бьёркстранд (Ворачек, Боквист) – 45:00' (5x5)

«Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз» – 3:4

«Флорида» одержала победу и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. За победителей отличились Джонатан Юбердо, Энтони Дюклер, а также дважды забил Картер Вераге. За хозяев голами отметились Теуво Терявяйнен, Брэди Шей и Сет Джарвис.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
3 : 4
ОТ
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Юбердо (Дюклер, Форслинг) – 01:05' (5x5)   1:1 Терявяйнен (Деанджело, Ахо) – 03:34' (5x4)   1:2 Вераге (Барков) – 17:40' (5x5)   1:3 Вераге (Уигар) – 20:35' (5x5)   2:3 Шей (Песке, Стаал) – 34:14' (5x5)   3:3 Джарвис (Ахо, Коул) – 41:45' (5x5)   3:4 Дюклер (Юбердо) – 62:53' (3x3)

«Колорадо Эвеланш» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 5:4 (ОТ)

Хозяева сумели отыграться с 0:3 и одержать победу. В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Девон Тэйвз. У «Торонто» дубль оформил Остон Мэттьюс, по шайбе забросили Александр Керфут и Ник Ритчи.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
5 : 4
ОТ
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Керфут (Бантинг) – 07:54' (5x5)   0:2 Мэттьюс (Райлли, Керфут) – 14:17' (5x5)   0:3 Мэттьюс (Керфут, Маззин) – 14:50' (5x5)   1:3 Маккиннон (Рантанен, Ландеског) – 17:11' (5x5)   1:4 Ритчи (Симмондс, Михеев) – 25:39' (5x4)   2:4 Макар (Кадри, Обе-Кюбель) – 36:46' (5x5)   3:4 Ландеског (Рантанен) – 50:06' (5x5)   4:4 Комфер (Рантанен, Макар) – 51:42' (5x5)   5:4 Тэйвз (Кадри, Рантанен) – 61:12' (3x3)

«Филадельфия Флайерз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 2:3 (ОТ)

В первых двух периодах команды ни разу не отличились, а победителя выявили в овертайме. У «Флайерз» дубль оформил Джеймс Ван Римсдайк, у гостей хет-трик на счету Томаша Гертла.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
2 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 ван Римсдайк (Линдблом, Хейз) – 41:06' (5x5)   2:0 ван Римсдайк (Йорк, Аткинсон) – 46:47' (5x4)   2:1 Гертл (Майер, Бёрнс) – 47:47' (5x5)   2:2 Гертл (Майер, Бёрнс) – 54:29' (5x5)   2:3 Гертл (Бёрнс) – 60:24' (3x3)

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз» – 2:5

Три хоккеиста оформили по дублю в этой встрече. У «Тампы» дважды забил Ондржей Палат, у «Бостона» это сделали Давид Пастрняк и Брэд Маршан. Ещё один гол забил Антон Блид.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
2 : 5
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Пастрняк (Холл, Форборт) – 01:11' (5x5)   0:2 Пастрняк (Холл, Хаула) – 06:10' (5x5)   0:3 Маршан (Райлли, Бержерон) – 20:26' (5x5)   0:4 Блид (Стеен) – 34:54' (5x5)   1:4 Палат (Чернак, Сергачёв) – 40:24' (5x5)   2:4 Пойнт (Чернак, Сергачёв) – 51:20' (5x5)   2:5 Маршан (Вааканайнен) – 57:11' (en)

«Миннесота Уайлд» – «Вашингтон Кэпиталз» – 3:2 (Б)

«Миннесота» отыгралась с 0:2 и выиграла по буллитам. В составе гостей забросили Коннор Макмайл и Евгений Кузнецов, у хозяев отличились Маркус Фолиньо и Матс Цуккарелло.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
3 : 2
Б
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Макмайкл (Дженсен, Шири) – 22:41' (5x5)   0:2 Кузнецов (Овечкин, Эллер) – 25:48' (5x4)   1:2 Фолиньо – 33:55' (en)   2:2 Цуккарелло (Дамба, Фиала) – 59:25' (6x5)   3:2 Фиала – 65:00' (ПБ)

«Аризона Койотс» – «Нэшвилл Предаторз» – 2:4

«Нэшвилл» обеспечил победу уже после трёх заброшенных шайб в первом периоде. В составе победителей отличились Маттиас Экхольм, Яков Тренин, Таннер Жанно и Роман Йози, у хозяев забросили Клейтон Келлер и Лоусон Круз.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 04:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
2 : 4
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Экхольм (Канин, Джохансен) – 00:56' (5x5)   0:2 Тренин (Беннинг, Толванен) – 17:20' (4x4)   0:3 Жанно (Дюшейн, Йози) – 18:56' (5x5)   1:3 Келлер – 42:19' (5x5)   1:4 Йози (Джохансен, Гранлунд) – 47:25' (5x4)   2:4 Круз (Нэш, Дайнин) – 50:48' (5x5)

«Анахайм Дакс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 1:4

«Рейнджерс» одержали волевую победу над «Анахаймом». В составе хозяев отличился Исак Лундстрём, у гостей забросили Мика Зибанеджад, Джаред Тинорди и Райан Линдгрен (2).

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 4
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Лундестрём (Терри) – 31:05' (5x5)   1:1 Зибанеджад (Какко, Труба) – 34:00' (5x5)   1:2 Тинорди (Руни, Хитил) – 41:46' (5x5)   1:3 Линдгрен (Фокс, Бэррон) – 50:02' (5x5)   1:4 Линдгрен (Гудроу) – 59:29' (en)

«Вегас Голден Найтс» – «Чикаго Блэкхоукс» – 1:2

«Чикаго» прервал шестиматчевую серию поражений. В составе «Вегаса» отличился Бен Хаттон, у победителей забросили Джуджхар Хайра и Райли Стиллман.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
Окончен
1 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Хаттон (Патрик) – 05:17' (5x5)   1:1 Хайра (Карпентер) – 24:38' (5x5)   1:2 Стиллман (Строум, Кейн) – 34:21' (5x5)

«Лос-Анджелес Кингз» – «Детройт Ред Уингз» – 4:0

«Кингз» всухую обыграли «Детройт». За «Лос-Анджелес» забросили Филипп Дано, Дрю Даути, Адриан Кемпе и Тревор Мур.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
4 : 0
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Дано (Калиев, Браун) – 06:27' (5x5)   2:0 Даути (Купари, Браун) – 09:06' (5x5)   3:0 Кемпе (Рой, Лизотт) – 36:23' (4x5)   4:0 Мур – 57:29' (en)

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида Пантерз» занимает первое место, набрав 51 очко в 35 матчах. На вторую строчку опустилась «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой столько же очков в 37 встречах. Следом идут «Каролина Харрикейнз», набравшая 50 очков в 33 матчах, и «Нью-Йорк Рейнджерс», у которого столько же баллов, но в 36 играх.

На Западе в лидеры вышел «Нэшвилл Предаторз» — в его активе 48 баллов после 36 встреч. На второе место опустился «Вегас Голден Найтс» с 47 очками после 37 матчей. Третью позицию сохранил «Сент-Луис», набравший 45 баллов в 35 встречах.

Турнирная таблица НХЛ
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