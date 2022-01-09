Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 9 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

«Даллас Старз» – «Питтсбург Пингвинз» – 3:2

«Даллас» к седьмой минуте уступал 0:2, но всё равно одержал победу в основное время. В составе «Питтсбурга» отличились Брайан Дюмулен и Каспери Капанен, у хозяев забросили Денис Гурьянов, Джо Павелски и Роопе Хинц.

«Коламбус Блю Джекетс» – «Нью-Джерси Дэвилз» – 4:3

Гости отыгрались со счёта 0:2, но всё равно уступили в основное время. В составе победителей дубль оформил Оливер Бьёркстранд, по шайбе забросили Бун Дженнер и Егор Чинахов. У «Дэвилз» забили Нико Хишир, Джимми Веси и Мариан Студенич.

«Каролина Харрикейнз» – «Флорида Пантерз» – 3:4

«Флорида» одержала победу и возглавила турнирную таблицу Восточной конференции. За победителей отличились Джонатан Юбердо, Энтони Дюклер, а также дважды забил Картер Вераге. За хозяев голами отметились Теуво Терявяйнен, Брэди Шей и Сет Джарвис.

«Колорадо Эвеланш» – «Торонто Мэйпл Лифс» – 5:4 (ОТ)

Хозяева сумели отыграться с 0:3 и одержать победу. В составе «Колорадо» отличились Натан Маккиннон, Кейл Макар, Габриэль Ландеског, Джей Ти Комфер и Девон Тэйвз. У «Торонто» дубль оформил Остон Мэттьюс, по шайбе забросили Александр Керфут и Ник Ритчи.

«Филадельфия Флайерз» – «Сан-Хосе Шаркс» – 2:3 (ОТ)

В первых двух периодах команды ни разу не отличились, а победителя выявили в овертайме. У «Флайерз» дубль оформил Джеймс Ван Римсдайк, у гостей хет-трик на счету Томаша Гертла.

«Тампа-Бэй Лайтнинг» – «Бостон Брюинз» – 2:5

Три хоккеиста оформили по дублю в этой встрече. У «Тампы» дважды забил Ондржей Палат, у «Бостона» это сделали Давид Пастрняк и Брэд Маршан. Ещё один гол забил Антон Блид.

«Миннесота Уайлд» – «Вашингтон Кэпиталз» – 3:2 (Б)

«Миннесота» отыгралась с 0:2 и выиграла по буллитам. В составе гостей забросили Коннор Макмайл и Евгений Кузнецов, у хозяев отличились Маркус Фолиньо и Матс Цуккарелло.

«Аризона Койотс» – «Нэшвилл Предаторз» – 2:4

«Нэшвилл» обеспечил победу уже после трёх заброшенных шайб в первом периоде. В составе победителей отличились Маттиас Экхольм, Яков Тренин, Таннер Жанно и Роман Йози, у хозяев забросили Клейтон Келлер и Лоусон Круз.

«Анахайм Дакс» – «Нью-Йорк Рейнджерс» – 1:4

«Рейнджерс» одержали волевую победу над «Анахаймом». В составе хозяев отличился Исак Лундстрём, у гостей забросили Мика Зибанеджад, Джаред Тинорди и Райан Линдгрен (2).

«Вегас Голден Найтс» – «Чикаго Блэкхоукс» – 1:2

«Чикаго» прервал шестиматчевую серию поражений. В составе «Вегаса» отличился Бен Хаттон, у победителей забросили Джуджхар Хайра и Райли Стиллман.

«Лос-Анджелес Кингз» – «Детройт Ред Уингз» – 4:0



«Кингз» всухую обыграли «Детройт». За «Лос-Анджелес» забросили Филипп Дано, Дрю Даути, Адриан Кемпе и Тревор Мур.

В турнирной таблице Восточной конференции «Флорида Пантерз» занимает первое место, набрав 51 очко в 35 матчах. На вторую строчку опустилась «Тампа-Бэй Лайтнинг», на счету которой столько же очков в 37 встречах. Следом идут «Каролина Харрикейнз», набравшая 50 очков в 33 матчах, и «Нью-Йорк Рейнджерс», у которого столько же баллов, но в 36 играх.



На Западе в лидеры вышел «Нэшвилл Предаторз» — в его активе 48 баллов после 36 встреч. На второе место опустился «Вегас Голден Найтс» с 47 очками после 37 матчей. Третью позицию сохранил «Сент-Луис», набравший 45 баллов в 35 встречах.