Павелски: Гурьянов был большой частью успеха «Далласа» в последнее время

Нападающий «Даллас Старз» Джо Павелски поделился мнением об игре российского форварда команды Дениса Гурьянова.
«Он был большой частью нашего успеха в последнее время. Обычно, когда мы хорошо играем как команда, Денис – один из тех, кто вносит свой вклад и задаёт темп. Он нашёл здесь, в «Старз», свой маленький дом. И его тройка с Бенном и Сегином приносит нам много пользы. Гурьянов создал много хороших моментов, за что и был вознаграждён. Он делает на льду много ценных мелочей, отлично соревнуется с соперниками.
Гурьянов – хороший хоккеист, и это действительно так. Приятно видеть, как он играет, как его работа приносит плоды.
Наша игра становилась лучше по ходу матча. Мы и в первом периоде были готовы играть. Соперник действовал быстро, а мы вступали в борьбу. Но мы определённо прибавляли по ходу дела. У нас даже в здании чувствовалась энергия, она была с нами весь вечер. Мы её чувствовали даже на раскатке, и в итоге сумели направить эту энергию в правильное русло», – цитирует Павелски официальный сайт НХЛ на русском языке.
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