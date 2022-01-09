Боунесс — о победе над «Питтсбургом»: вратарь делал сейвы, а мы просто поверили в себя

Главный тренер «Бостон Брюинз» Рик Боунесс поделился мнением о волевой победе над «Питтсбург Пингвинз» (3:2) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

«Для Гурьянова ищут правильную «химию», стараясь раскрыть его лучшие качества? Мы говорили об этом после первого периода. Мне показалось, мы проявили слишком большое уважение к «Питтсбургу». Да, это великий хоккейный клуб, и Сидни Кросби там проделывает невероятную работу как лидер команды, да и тренерский штаб Майка Салливана в полном порядке. Их очень хорошо тренируют, против них трудно играть. Там каждая линия выступает ровно и стабильно, они в самом деле работают, играя очень жёстко.

Но во втором и третьем периодах мы против них включили наш хоккей, став более агрессивными. Мы создали несколько голевых моментов и реализовали их. Ранее у нас тоже было несколько отличных возможностей, но мы их упустили. Хотя продолжили создавать шансы, и нам нужно было продолжать в том же духе. Наш вратарь делал нужные сейвы во втором и третьем периодах, а мы просто поверили в себя», – цитирует Боунесса официальный сайт НХЛ на русском языке.