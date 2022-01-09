КХЛ отменила три матча рижского «Динамо»

Континентальная хоккейная лига отменила три матча регулярного чемпионата КХЛ с участием рижского «Динамо».

«По состоянию на 9 января у 14 хоккеистов, одного тренера и двух представителей «Динамо» Рига ПЦР-тесты на коронавирус показали положительный результат.



С целью недопущения распространения в КХЛ COVID-19 Лига приняла решение не проводить матчи №581 «Динамо» Рига — «Динамо» Минск, №614 «Металлург» — «Динамо» Рига и №591 «Автомобилист» — «Динамо» Рига, запланированные на 12, 15 и 17 января соответственно.



Решение о возможности провести указанные матчи в более поздний срок будет принято дополнительно», — написано на официальном сайте лиги.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе КХЛ примет решение о возможной остановке регулярного чемпионата.