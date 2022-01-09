Кравец: ноль голов, шесть минут большинства — без голов матч не выиграть

Главный тренер «Амура» Михаил Кравец прокомментировал поражение от «Сибири» со счётом 0:1.

«Здесь, наверное, коротко – результат сам говорит за игру. Со счётом 0:1 поражение, ноль голов, шесть минут большинства – без голов матч не выиграть.

Чем объясняется тенденция «Амура» пропускать в самом начале встречи? Конкретно – несобранностью и неправильными действиями отдельных игроков, которые не готовы или не имеют достаточного опыта игры. Барулин сегодня сыграл достаточно хорошо свои смены, полезно для команды.

Нереализованные шесть минут в большинстве? Большинство — это всегда ключевой момент. Чтобы его реализовать, нужны ещё и свежесть, энергия, эмоции. В очередной раз в этом сезоне игра с таким счётом заканчивается», – цитирует Кравеца официальный сайт КХЛ.