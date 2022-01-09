Игроки «Барыса» прибыли в Магнитогорск на матч с «Металлургом» за 2,5 часа до игры

Игроки «Барыса» прибыли в Магнитогорск на матч регулярного чемпионата КХЛ с «Металлургом» за 2,5 часа до начала встречи.
«Борт с «Барысом» благополучно приземлился в Магнитогорске. Команда сразу выезжает на арену и готовится к матчу с «Металлургом», – сообщает пресс-служба клуба.
Напомним, 8 января из-за плохих погодных условий в аэропорту Магнитогорска (обледенение взлётно-посадочной полосы и сильный боковой ветер) борт с командой был вынужден отправиться в Челябинск и провести там ночь. Вылет в Магнитогорск был запланирован на сегодняшнее утро.
Утром «Барыс» был близок к вылету из Челябинска, однако в последний момент ребят сняли с посадки. Официальная информация – аэропорт в Магнитогорске закрыт до 11:00 по местному времени.
Напомним, игра между «Металлургом» и «Барысом» должна начаться в 17:30 времени Магнитогорска – это 15:30 мск.
- 9 января 2022
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