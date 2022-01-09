Клуб ECHL провёл матч регулярного чемпионата на льду, окрашенном в цвета радуги
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Клуб «Каламазу Уингс» из ECHL проводил матч регулярного чемпионата лиги в рамках акции «Хоккей для всех». Лёд на арене клуба был окрашен в цвета радуги.
«На одной встрече я сказала: «Насколько круто было бы, если бы мы могли добавить радужный лёд в наше цветное ледовое портфолио?
На протяжении многих лет мы обсуждали это и наконец смогли воплотить в жизнь», — цитирует генменеджера «Каламазу» Тони Уилл woodtv.com.
Напомним, в рамках акции проходил домашний матч «Каламазу Уингс» с «Толедо Уоллай» (2:4).
В текущем сезоне «Каламазу» провёл 27 матчей и набрал в них 30 очков. Сейчас команда занимает восьмое место в таблице Западной конференции, отставая от седьмого места на одно очко, но имея одну встречу в запасе.
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