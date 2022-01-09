Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Витязь» — «Авангард». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

26 игроков «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус

26 игроков «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус
Комментарии

26 игроков «Салавата Юлаева» сдали положительные тесты на коронавирус, сообщает «БИЗНЕС Online».

Напомним, 6 января стало известно, что команда перед вылетом в Хельсинки прошла тестирование, по результатам которого заметно увеличилось количество положительных тестов на коронавирус. Из-за этого КХЛ отменила матч «Салавата» с «Йокеритом», который должен был состояться 8 января в Хельсинки, и рижским «Динамо» (10 января).

Сегодня, 9 января, КХЛ отменила три матча рижского «Динамо» после выявления коронавируса у 14 игроков команды.

Ранее сообщалось, что на следующей неделе КХЛ примет решение о возможной приостановке регулярного чемпионата.

Сейчас уфимцы с 62 очками после 46 матчей занимают четвёртое место в таблице Восточной конференции.

Новость по теме
Турнирная таблица КХЛ, какие команды попадают в зону плей-офф. Положение на 9 января
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022