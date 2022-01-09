Клингберг — о готовности покинуть «Даллас»: не чувствую, чтобы меня здесь ценили

Защитник «Даллас Старз» Йон Клингберг подтвердил информацию о том, что может покинуть американский клуб, не сумев договориться о продлении контракта.

«Другие ребята подписывали контракты за год до истечения срока действия предыдущего соглашения. Я хотел сделать то же самое. В последнее время этому вопросу уделяется всё меньше внимания. Как игрок я не чувствую, что здесь меня ценят в достаточной степени, даже когда мы не ведём переговоры. Кругом тишина.

Мой агент и я говорили с Джимом Ниллом пару месяцев назад. Он согласился пообщаться с другими генменеджерами, чтобы узнать положение дел. В плане переговоров «Старз» не проявляют никакой активности. Это не значит, что я прошу меня обменять. Это не так. Всё дело в том, как идут переговоры. И только в этом. Не буду лгать, последние годы для меня складывались не очень удачно в индивидуальном плане. Всё это, конечно, влияет на следующий контракт. А я играл за «Даллас» с самого начала. Совершенно очевидно, что я хочу остаться здесь. Я здесь вырос как игрок, здесь родилась моя дочь и всё такое.

Они сделали мне одно предложение некоторое время тому назад, и с тех пор ничего не изменилось. С нашей стороны мы с агентом пытаемся менять условия, сроки, суммы. Считаю, что мы всячески пытаемся пойти им навстречу. Многое делаем, но с их стороны в ответ тишина. Я знаю, что они хотят продлить со мной контракт и что есть многие моменты, которые нужно учесть. Тот же потолок зарплат, но клубу нужно определиться, хотят ли они и дальше видеть меня в «Далласе»», — сказал Клингберг на пресс-конференции.