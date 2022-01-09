«Барыс» забросил «Магнитке» в пустые ворота на 8-й секунде после грубой ошибки Олкинуоры

Сегодня, 9 января, в Магнитогорске на «Арене-Металлург» местный «Металлург» принимает нур-султанский «Барыс» в рамках матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. На момент написания новости идёт первая минута матча, казахстанцы ведут в счёте – 1:0.

Хозяева выиграли вбрасывание и вбросили шайбу в зону «Магнитки». Голкипер хозяев Юхо Олкинуора пытался сыграть за воротами, но неудачно обработал шайбу, отдав её сопернику. Линден Вей в касание из-за ворот отдал пас на пустые ворота, где броском в касание Алихан Асетов открыл счёт в матче.

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Отметим, что эта шайба стала для Алихана Асетова четвёртой в текущем сезоне.