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Асетов повторил рекорд Бурдасова по времени самого быстрого гола в ворота «Металлурга»

Асетов повторил рекорд Бурдасова по времени самого быстрого гола в ворота «Металлурга»
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В эти минуты в Магнитогорске продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Барысом». По окончании первого периода счёт ничейный — 1:1.

На восьмой секунде встречи форвард гостей Алихан Асетов открыл счёт в игре. «Барыс» вбросил шайбу в зону «Магнитки». Голкипер хозяев Юхо Олкинуора пытался сыграть за воротами, но неудачно обработал шайбу, отдав её сопернику. Линден Вей в касание из-за ворот отдал пас на пустые ворота, где броском в касание Алихан Асетов открыл счёт в матче.

Таким образом, Асетов повторил рекорд Антона Бурдасова по времени самой быстрой шайбы, заброшенной в ворота «Металлурга». Хоккеист СКА забил гол Юхо Олкинуоре в матче, который прошёл 10 декабря 2021 года. Третью строчку занимает Александр Овечкин, 29 ноября 2003 года забивший в ворота «Металлурга» за московское «Динамо» на 12-й секунде. Голкипером «Магнитки» в том матче был Норм Маракл.

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