Асетов повторил рекорд Бурдасова по времени самого быстрого гола в ворота «Металлурга»

В эти минуты в Магнитогорске продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Барысом». По окончании первого периода счёт ничейный — 1:1.
На восьмой секунде встречи форвард гостей Алихан Асетов открыл счёт в игре. «Барыс» вбросил шайбу в зону «Магнитки». Голкипер хозяев Юхо Олкинуора пытался сыграть за воротами, но неудачно обработал шайбу, отдав её сопернику. Линден Вей в касание из-за ворот отдал пас на пустые ворота, где броском в касание Алихан Асетов открыл счёт в матче.
Таким образом, Асетов повторил рекорд Антона Бурдасова по времени самой быстрой шайбы, заброшенной в ворота «Металлурга». Хоккеист СКА забил гол Юхо Олкинуоре в матче, который прошёл 10 декабря 2021 года. Третью строчку занимает Александр Овечкин, 29 ноября 2003 года забивший в ворота «Металлурга» за московское «Динамо» на 12-й секунде. Голкипером «Магнитки» в том матче был Норм Маракл.
- 9 января 2022
-
16:38
-
16:16
-
15:39
-
15:25
-
15:01
-
14:55
-
14:19
-
14:06
-
13:32
-
13:21
-
12:25
-
12:18
-
12:08
-
12:00
-
11:12
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:50
-
09:35
-
09:22
-
09:17
-
09:05
-
09:00
-
08:56
-
08:40
-
08:31
-
08:22
-
07:49
-
07:40
-
07:26
-
07:17
-
07:10
-
06:59