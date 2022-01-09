Асетов повторил рекорд Бурдасова по времени самого быстрого гола в ворота «Металлурга»

В эти минуты в Магнитогорске продолжается матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Металлургом» и «Барысом». По окончании первого периода счёт ничейный — 1:1.



На восьмой секунде встречи форвард гостей Алихан Асетов открыл счёт в игре. «Барыс» вбросил шайбу в зону «Магнитки». Голкипер хозяев Юхо Олкинуора пытался сыграть за воротами, но неудачно обработал шайбу, отдав её сопернику. Линден Вей в касание из-за ворот отдал пас на пустые ворота, где броском в касание Алихан Асетов открыл счёт в матче.



Таким образом, Асетов повторил рекорд Антона Бурдасова по времени самой быстрой шайбы, заброшенной в ворота «Металлурга». Хоккеист СКА забил гол Юхо Олкинуоре в матче, который прошёл 10 декабря 2021 года. Третью строчку занимает Александр Овечкин, 29 ноября 2003 года забивший в ворота «Металлурга» за московское «Динамо» на 12-й секунде. Голкипером «Магнитки» в том матче был Норм Маракл.