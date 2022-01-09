Крикунов: наверное, надо останавливать чемпионат КХЛ. Нужно ведь думать и о сборных

Главный тренер рижского «Динамо» Владимир Крикунов поделился мнением о необходимости приостановить регулярный чемпионат КХЛ из-за коронавируса.
Сегодня, 9 января, Континентальная хоккейная лига отменила три матча регулярного сезона с участием рижского «Динамо».
«Наверное, надо останавливать чемпионат. Это же не в одной команде такое происходит — такая же ситуация и в ЦСКА, и в «Салавате Юлаеве». Лучше остановить сейчас, а доиграть в феврале-марте. Я посчитал, что это может занять примерно девять дней — 25-26 февраля начать и до 9 марта уже можно всё закончить. И потом спокойно играть в плей-офф.
Понимаете, у нас ведь тоже играют ребята, которым скоро надо будет поехать на Олимпиаду. А такая ситуация ведь может ударить и по нам, и по сборной России. Ведь в Китае ничего не скроешь, там сразу прихватят.
Да, какой-то состав тогда наберётся, но устроит ли этот состав? Лучше, чтобы сейчас все переболели, надо ведь думать не только о клубах, но и о сборных. У меня самого сборников больше, чем половина команды, выступающих за команду Латвии», – цитирует Крикунова «РИА Новости Спорт».
- 9 января 2022
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