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«Барыс» во второй раз за неделю обыграл «Металлург», одержав победу в овертайме

«Барыс» во второй раз за неделю обыграл «Металлург», одержав победу в овертайме
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«Барыс» одержал победу в овертайме над «Металлургом» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги со счётом 4:3 (1:1, 2:1, 0:1, 1:0). Встреча прошла в Магнитогорске на стадионе «Арена-Металлург».

Счёт в матче на восьмой секунде открыл форвард «Барыса» Алихан Асетов, ассистент — Линден Вей. На 13-й минуте ответную шайбу забросил нападающий «Магнитки» Никита Коростелёв, голевой пас на счету Дениса Зернова и Максима Карпова.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 29-й минуте второй раз в матче гостей вперёд вывел Якоб Лилья, результативную передачу сделали Кёртис Валк и Никита Михайлис. «Металлург» сравнял счёт на 36-й минуте, отметился Брендан Лайпсик с паса Филиппа Майе.

Менее чем через минуту «Барыс» забросил третью шайбу в матче, отличился Антон Сагадеев, ему ассистировали Самат Данияр и Томаш Юрчо. На 48-й минуте в ситуации «пять на три» «Металлург» восстановил равновесие в счёте в третий раз, гол забил защитник Линус Хультстрём с паса Николая Голдобина.

Решающую шайбу на 4-й минуте овертайма забросил форвард «Барыса» Линден Вей.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 15:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Окончен
3 : 4
ОТ
Барыс
Нур-Султан
0:1 Асетов (Вей, Морроу) – 00:08' (5x5)   1:1 Коростелёв (Зернов, Карпов) – 12:51' (5x5)   1:2 Лилья (Валк, Михайлис) – 28:08' (5x5)   2:2 Лайпсик (Майе) – 35:41' (5x5)   2:3 Сагадеев (Данияр, Юрчо) – 36:29' (5x5)   3:3 Хультстрём (Голдобин) – 47:36' (5x3)   3:4 Вей (Лилья) – 63:26' (3x3)
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