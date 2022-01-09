Овечкин — лидер голосования ESPN среди журналистов на победителя «Харт Трофи»

Издание ESPN провело анонимное голосование среди представителей Ассоциации профессиональных хоккейных журналистов с целью определить фаворита на «Харт Трофи» — награду, ежегодно вручаемую хоккеисту, который внёс наибольший вклад в успехи своей команды в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги.
Первое место в опросе занял российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин, получивший 60% первых мест в голосовании. На второй строчке располагается форвард «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.
Также в список кандидатов попали Леон Драйзайтль («Эдмонтон») и Виктор Хедман («Тампа-Бэй Лайтнинг»).
В текущем регулярном чемпионате Овечкин принял участие в 36 матчах, в которых забил 24 гола и сделал 27 результативных передач.
- 9 января 2022
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