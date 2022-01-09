Воробьёв поделился мнением об игре «Металлурга» во встрече с «Барысом»

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом» (3:4, ОТ).



«Напряжённая игра, обе команды отдавали всё, что на данный момент у них было. К сожалению, в овертайме пропустили гол на ошибке, которая не должна была случиться. Передерживали шайбу при игре «5 на 3»? Немножко было, наверное, да. Надо было там забивать, да, тогда бы было по-другому.



Что говорил перед большинством? Кое-что корректировали по ходу, но, если я скажу вам, об этом будет знать вся лига. Там ещё был момент в том, что Фил Майе на себе заработал удаление, его звено наигралось и должно было выходить в большинстве, поэтому взяли тайм-аут», — цитирует Воробьёва пресс-служба КХЛ.