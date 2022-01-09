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Московское «Динамо» в серии буллитов уступило дома «Нефтехимику»

Московское «Динамо» в серии буллитов уступило дома «Нефтехимику»
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«Нефтехимик» в серии буллитов одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».

На четвёртой минуте счёт открыл защитник «Нефтехимика» Руслан Петрищев, ему ассистировали Егор Попов и Павел Порядин. На 22-й минуте удвоил преимущество гостей Андрей Чивилёв, голевой пас на счету Рональда Кнота и Руслана Петрищева.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

На 34-й минуте в большинстве одну шайбу в составе бело-голубых отыграл Станислав Галиев с передачи Эрика О'Делла и Вадима Шипачёва. На 38-й минуте Галиев оформил дубль, пас отдал Андрей Сергеев. На 42-й минуте Эрик О'Делл вывел «Динамо» вперёд.

На 52-й минуте в ситуации «6 на 5» «Нефтехимик» сравнял счёт благодаря усилиям Павла Порядина, которому ассистировали Евгений Митякин и Руслан Петрищев. В серии буллитов единственную удачную попытку совершил нападающий гостей Эдуард Гиматов.

КХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 4
Б
Нефтехимик
Нижнекамск
0:1 Петрищев (Попов, Порядин) – 03:07' (5x5)   0:2 Чивилёв (Кнот, Петрищев) – 21:27' (5x5)   1:2 Галиев (О'Делл, Шипачёв) – 33:47' (5x4)   2:2 Галиев (Сергеев) – 37:16' (5x5)   3:2 О'Делл – 41:42' (5x5)   3:3 Порядин (Митякин, Петрищев) – 51:12' (6x5)   3:4 Гиматов – 65:00' (ПБ)
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