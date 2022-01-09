Московское «Динамо» в серии буллитов уступило дома «Нефтехимику»

«Нефтехимик» в серии буллитов одержал победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским «Динамо» со счётом 4:3 (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва».



На четвёртой минуте счёт открыл защитник «Нефтехимика» Руслан Петрищев, ему ассистировали Егор Попов и Павел Порядин. На 22-й минуте удвоил преимущество гостей Андрей Чивилёв, голевой пас на счету Рональда Кнота и Руслана Петрищева.

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На 34-й минуте в большинстве одну шайбу в составе бело-голубых отыграл Станислав Галиев с передачи Эрика О'Делла и Вадима Шипачёва. На 38-й минуте Галиев оформил дубль, пас отдал Андрей Сергеев. На 42-й минуте Эрик О'Делл вывел «Динамо» вперёд.



На 52-й минуте в ситуации «6 на 5» «Нефтехимик» сравнял счёт благодаря усилиям Павла Порядина, которому ассистировали Евгений Митякин и Руслан Петрищев. В серии буллитов единственную удачную попытку совершил нападающий гостей Эдуард Гиматов.