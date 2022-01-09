Российский голкипер «Виннипега» Бердин переведён в «такси»-состав клуба

Российский голкипер «Виннипег Джетс» Михаил Бердин переведён из фарм-клуба АХЛ в «такси»-состав, сообщает твиттер-аккаунт команды.
Напомним, российский вратарь в начале 2021 года заключил двухлетнее соглашение с «Виннипегом» на общую сумму $ 1,5 млн ($ 750 тыс. за сезон). Действие контракта начинается с сезона-2021/2022, при этом в сезоне-2022/2023 соглашение будет односторонним.
В текущем сезоне Бердин провёл 16 матчей в АХЛ, отразив 89,6% бросков при коэффициенте надёжности 2,58.
В прошедшем сезоне голкипер провёл 14 матчей в КХЛ за СКА, выиграв в шести из них, отражая 91,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,51. Затем он отправился в АХЛ, сыграв 30 матчей за «Манитобу», одержав 13 побед, пропуская в среднем 2,89 шайбы за игру и отбивая 89,7% бросков.
Бердин был выбран «Виннипегом» на драфте НХЛ в 2016 году в шестом раунде под общим 157-м номером.
- 9 января 2022
-
21:50
-
21:24
-
21:07
-
20:42
-
20:18
-
20:11
-
19:37
-
19:20
-
19:09
-
18:43
-
18:24
-
18:04
-
18:00
-
17:47
-
17:20
-
16:38
-
16:16
-
15:39
-
15:25
-
15:01
-
14:55
-
14:19
-
14:06
-
13:32
-
13:21
-
12:25
-
12:18
-
12:08
-
12:00
-
11:12
-
11:01
-
10:50
-
10:25
-
10:06
-
09:50