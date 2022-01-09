Кудашов — о 3:4 с «Нефтехимиком»: они бьются за плей-офф, поэтому вдвойне страшнее

Главный тренер московского «Динамо» Алексей Кудашов подвёл итоги встречи с «Нефтехимиком» (3:4, бул.) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
«Если коротко, то те моменты, которые создавали, мы не использовали. Очень легко давали парировать вратарю. Поэтому и забили всего три гола. Должны были открывать счёт, но мы пропустили. Дальше так игра и шла. Не зло, не агрессивно. Создавали моменты, но были незабивные. После 0:2, когда включились, то уже вытащили игру. Но этого было недостаточно. Сразу надо было играть смелее и увереннее.
Показалось, что третья шайба надломила команду. Так ли это? Игра складывается из этого. Кто-то ведёт, кто-то проигрывает, кто-то отыгрывается. Не думаю, что это повлияло.
Как оценю игру Петерссона? По одной игре оценивать нет смысла. Нормально сыграл. Могло быть лучше, могло быть хуже. Почему сделали шведскую тройку? Нам нужен был центральный. Фисенко и Ефремов восстанавливаются от повреждений, поэтому вернули Линдберга в центр.
Домашние поражения от аутсайдеров «Витязя», «Амура», «Адмирала», «Сочи» и теперь «Нефтехимика». Почему так происходит? Все команды бьются за что-то своё. «Нефтехимик» – за плей-офф, поэтому они вдвойне страшнее. Соперники хорошо обороняются. Три гола достаточно, но нужно играть в обороне.
Почему Петерссона выпустили на буллиты, а не Шипачёва? Петерссон раньше исполнял. А вообще мы отталкиваемся от того, кто лучше в этом компоненте на тренировках.
Какие сроки восстановления Фисенко? Он начал кататься, но не в общей группе. Сроки? Не уверен, что он сыграет до олимпийской паузы», — цитирует Кудашова пресс-служба клуба.
- 9 января 2022
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