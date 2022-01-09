NHL.com представил вариант составов команд на Матч звёзд — 2022, Овечкин — среди капитанов

Официальный сайт НХЛ сообщил о завершении голосования сотрудников сайта на Матч звёзд НХЛ — 2022.



Они выбрали участников команд и капитанов, которые возглавят команды своих дивизионов во время турнира в формате «3 на 3». Сотрудники NHL.com проголосовали за состав из 11 игроков для каждого дивизиона. В каждом составе должно было быть по шесть нападающих, три защитника и два вратаря.



Отметим, что это не окончательное голосование, а выбор сотрудников официального сайта НХЛ.



Атлантический дивизион



Нападающие:



Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Джонатан Юбердо, «Флорида Пантерз»

Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс» (капитан)

Брэд Маршан, «Бостон Брюинз»

Лукас Рэймонд, «Детройт Ред Уингз»

Дрейк Батерсон, «Оттава Сенаторз»



Защитники:



Аарон Экблад, «Флорида Пантерз»

Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз»

Крис Уайдман, «Монреаль Канадиенс»



Вратари:



Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»

Джек Кэмпбелл, «Торонто Мэйпл Лифс»



Столичный дивизион



Нападающие:



Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз» (капитан)

Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Джейк Гюнцель, «Питтсбург Пингвинз»

Себастьян Ахо, «Каролина Харрикейнз»

Клод Жиру, «Филадельфия Флайерз»

Крис Крайдер, «Нью-Йорк Рейнджерс»



Защитники:



Адам Фокс, «Нью-Йорк Рейнджерс»

Даги Хэмилтон, «Нью-Джерси Дэвилз»

Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс»



Вратари:



Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»

Фредерик Андерсен, «Каролина Харрикейнз»



Центральный дивизион



Нападающие:



Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»

Назем Кадри, «Колорадо Эвеланш»

Владимир Тарасенко, «Сент-Луис Блюз»

Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (капитан)

Кайл Коннор, «Виннипег Джетс»

Джо Павелски, «Даллас Старз»



Защитники:



Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»

Роман Йози, «Нэшвилл Предаторз»

Шейн Гостисбер, «Аризона Койотс»



Вратари:



Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз»

Марк-Андре Флёри, «Чикаго Блэкхоукс»



Тихоокеанский дивизион



Нападающие:



Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» (капитан)

Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»

Трой Терри, «Анахайм Дакс»

Джонни Годро, «Калгари Флэймз»

Марк Стоун, «Вегас Голден Найтс»

Янни Гурд, «Сиэтл Кракен»



Защитники;



Дрю Даути, «Лос-Анджелес Кингз»

Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс»

Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс»



Вратари:



Якоб Маркстрём, «Калгари Флэймз»

Тэтчер Демко, «Ванкувер Кэнакс»



Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).