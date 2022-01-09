NHL.com представил вариант составов команд на Матч звёзд — 2022, Овечкин — среди капитанов

Официальный сайт НХЛ сообщил о завершении голосования сотрудников сайта на Матч звёзд НХЛ — 2022.
Они выбрали участников команд и капитанов, которые возглавят команды своих дивизионов во время турнира в формате «3 на 3». Сотрудники NHL.com проголосовали за состав из 11 игроков для каждого дивизиона. В каждом составе должно было быть по шесть нападающих, три защитника и два вратаря.
Отметим, что это не окончательное голосование, а выбор сотрудников официального сайта НХЛ.
Атлантический дивизион
Нападающие:
Стивен Стэмкос, «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Джонатан Юбердо, «Флорида Пантерз»
Остон Мэттьюс, «Торонто Мэйпл Лифс» (капитан)
Брэд Маршан, «Бостон Брюинз»
Лукас Рэймонд, «Детройт Ред Уингз»
Дрейк Батерсон, «Оттава Сенаторз»
Защитники:
Аарон Экблад, «Флорида Пантерз»
Расмус Далин, «Баффало Сэйбрз»
Крис Уайдман, «Монреаль Канадиенс»
Вратари:
Андрей Василевский, «Тампа-Бэй Лайтнинг»
Джек Кэмпбелл, «Торонто Мэйпл Лифс»
Столичный дивизион
Нападающие:
Александр Овечкин, «Вашингтон Кэпиталз» (капитан)
Артемий Панарин, «Нью-Йорк Рейнджерс»
Джейк Гюнцель, «Питтсбург Пингвинз»
Себастьян Ахо, «Каролина Харрикейнз»
Клод Жиру, «Филадельфия Флайерз»
Крис Крайдер, «Нью-Йорк Рейнджерс»
Защитники:
Адам Фокс, «Нью-Йорк Рейнджерс»
Даги Хэмилтон, «Нью-Джерси Дэвилз»
Зак Веренски, «Коламбус Блю Джекетс»
Вратари:
Илья Сорокин, «Нью-Йорк Айлендерс»
Фредерик Андерсен, «Каролина Харрикейнз»
Центральный дивизион
Нападающие:
Кирилл Капризов, «Миннесота Уайлд»
Назем Кадри, «Колорадо Эвеланш»
Владимир Тарасенко, «Сент-Луис Блюз»
Натан Маккиннон, «Колорадо Эвеланш» (капитан)
Кайл Коннор, «Виннипег Джетс»
Джо Павелски, «Даллас Старз»
Защитники:
Кейл Макар, «Колорадо Эвеланш»
Роман Йози, «Нэшвилл Предаторз»
Шейн Гостисбер, «Аризона Койотс»
Вратари:
Юусе Сарос, «Нэшвилл Предаторз»
Марк-Андре Флёри, «Чикаго Блэкхоукс»
Тихоокеанский дивизион
Нападающие:
Коннор Макдэвид, «Эдмонтон Ойлерз» (капитан)
Леон Драйзайтль, «Эдмонтон Ойлерз»
Трой Терри, «Анахайм Дакс»
Джонни Годро, «Калгари Флэймз»
Марк Стоун, «Вегас Голден Найтс»
Янни Гурд, «Сиэтл Кракен»
Защитники;
Дрю Даути, «Лос-Анджелес Кингз»
Куинн Хьюз, «Ванкувер Кэнакс»
Эрик Карлссон, «Сан-Хосе Шаркс»
Вратари:
Якоб Маркстрём, «Калгари Флэймз»
Тэтчер Демко, «Ванкувер Кэнакс»
Напомним, Матч звёзд НХЛ – 2022 пройдёт 4-5 февраля в Лас-Вегасе (США).
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