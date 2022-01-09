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Профсоюз игроков НХЛ подаст жалобу от имени Э.Кейна из-за расторжения контракта «Сан-Хосе»

Профсоюз игроков НХЛ подаст жалобу от имени Э.Кейна из-за расторжения контракта «Сан-Хосе»
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Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Эвандер Кейн прошёл процедуру драфта отказов, после чего клуб расторгнет контракт с 30-летним форвардом, сообщает в «Твиттере» журналист Крис Джонстон.

Отмечается, что профсоюз игроков Национальной хоккейной лиги (NHLPA) намерен подать жалобу от имени форварда.

Напомним, ранее «Шаркс» поместили игрока на безусловный драфт отказов. В текущем сезоне Эвандер Кейн был наказан 21-матчевой дисквалификацией без сохранения зарплаты за установленное нарушение и несоблюдение коронавирусного протокола НХЛ. Сообщалось, что он подделал справку о вакцине.

В текущем регулярном чемпионате Кейн не провёл ни одного матча. У него было ещё четыре года по контракту с «Сан-Хосе» с кэпхитом $ 7 млн.

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