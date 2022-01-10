Гнев наставника «Далласа» после упущенной победы на последних секундах матча. Видео

Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс остался крайне недоволен поражением своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом».

За минуту до конца третьего периода «Даллас» вёл со счётом 1:0, однако после этого пропустил два гола зва 18 секунд и потерпел поражение в этой встрече. По окончании матча Боунесс не смог сдержать эмоций и удар клюшкой об борт.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.

Таким образом, «Даллас» прервал четырёхматчевую победную серию. На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 48 очков.

В следующем матче «Даллас» встретится с «Сиэтл Кракен». Матч состоится 13 января.