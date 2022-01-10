Гнев наставника «Далласа» после упущенной победы на последних секундах матча. Видео
Поделиться
Главный тренер «Даллас Старз» Рик Боунесс остался крайне недоволен поражением своей команды в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Сент-Луисом».
За минуту до конца третьего периода «Даллас» вёл со счётом 1:0, однако после этого пропустил два гола зва 18 секунд и потерпел поражение в этой встрече. По окончании матча Боунесс не смог сдержать эмоций и удар клюшкой об борт.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в «твиттере» TSN.
Таким образом, «Даллас» прервал четырёхматчевую победную серию. На данный момент команда занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции, записав в свой актив 48 очков.
В следующем матче «Даллас» встретится с «Сиэтл Кракен». Матч состоится 13 января.
Комментарии
- 10 января 2022
-
02:14
-
01:19
-
00:34
- 9 января 2022
-
23:41
-
23:23
-
23:04
-
22:43
-
22:29
-
22:15
-
21:50
-
21:24
-
21:07
-
20:42
-
20:18
-
20:11
-
19:37
-
19:20
-
19:09
-
18:43
-
18:24
-
18:04
-
18:00
-
17:47
-
17:20
-
16:38
-
16:16
-
15:39
-
15:25
-
15:01
-
14:55
-
14:19
-
14:06
-
13:32
-
13:21
-
12:25
Партнерский контент