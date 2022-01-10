Главный тренер «Далласа»: мы бились изо всех сил и заслужили большего

В ночь с 9 на 10 января мск завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Сент-Луис Блюз» принимал «Даллас Старз». Встреча состоялась в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1. «Сент-Луису» удалось вырвать победу за минуту до конца третьего периода, забив дважды за 18 секунд.

Главный тренер «Далласа» Рик Боунесс прокомментировал поражение своей команды.

«Мы провели отличный матч. Сегодня мы заслуживали гораздо большего. Мы сделали всё возможное для победы.

Мы проводили третий матч за три с половиной дня и сыграли действительно хорошо. Мы бились изо всех сил и заслужили большего, но усталость в концовке всё же немного сказалась», – приводит слова Боунесса официальный сайт НХЛ.