Бывший генменджер «Монреаля» Бержевен получил должность в «Лос-Анджелесе»
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Бывший генеральный менеджер «Монреаль Канадиенс» Марк Бержевен назначен старшим советником генерального менеджера «Лос-Анджелес Кингз», сообщает департамент клуба по связям с общественностью в «твиттере».
56-летний функционер станет помощником генерального менеджера команды — Роба Блэйка.
Бержевен покинул пост генерального менеджера «Монреаля» в ноябре 2021 года. Он занимал эту должность в клубе с начала сезона-2012/2013. Под руководством Бержевена «Монреаль» дошёл до финала Кубка Стэнли-2021, в котором уступил «Тампа-Бэй Лайтнинг» (1-4 в серии).
«Лос-Анджелес» в настоящий момент занимает девятое место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 51 балл после 35 проведённых встреч.
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