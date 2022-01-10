«Меня выгнали из клубного чата». Панарин — об отсутствии телефона с интернетом

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в шутливой форме рассказал, знала ли команда о том, что он прибудет на тренировку команды после вывода из коронавирусного протокола Национальной хоккейной лиги.



Напомним, 30-летний форвард ранее сообщил, что пользуется телефоном марки Nokia без интернета.



«Меня выгнали из клубного чата», — цитирует Панарина в «твиттере» журналист Винс Меркольяно.



В текущем сезоне Панарин принял участие в 31 матче, набрав 36 (10+26) результативных баллов при показателе полезности «+5».



В настоящий момент «Рейнджерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 баллов после 36 проведённых встреч. В следующем матче подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоится во вторник, 11 января, стартовое вбрасывание — в 6:30 по московскому времени.

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