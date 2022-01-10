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Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ
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«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 10 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.

В минувший игровой день состоялось две встречи. «Сент-Луис Блюз» в первом матче переиграл «Даллас Старз» со счётом 2:1. Ни один из российских хоккеистов не отметился результативными действиями. «Блюз» сумели одержать победу, уступая за 47 секунд до окончания основного времени, сумев забросить за этот отрезок 2 шайбы.

НХЛ - регулярный чемпионат
09 января 2022, воскресенье. 22:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 1
Даллас Старз
Даллас
0:1 Робертсон (Павелски, Хейсканен) – 29:16' (5x5)   1:1 О'Райлли (Крюг) – 59:13' (6x4)   2:1 Кайру – 59:31' (5x4)

«Анахайм Дакс» в серии буллитов одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:3. Форвард «красных крыльев» Владислав Наместников стал автором одной заброшенной шайбы, которая позволила матчу перейти в овертайм.

НХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2022, понедельник. 04:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 3
Б
Детройт Ред Уингз
Детройт
1:0 Зеграс (Фаулер, Ракелль) – 06:32' (5x4)   1:1 Гронек (Зайдер, Бертуцци) – 20:21' (5x3)   1:2 Бертуцци (Стаал, Рэймонд) – 35:07' (5x5)   2:2 Терри (Милано, Гецлаф) – 38:04' (5x5)   3:2 Комтуа (Ракелль, Зеграс) – 42:01' (5x5)   3:3 Наместников (Истерли, Расмуссен) – 47:55' (5x5)   4:3 Зеграс – 65:00' (ПБ)

В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 51 балл после 35 матчей. Вторая строчка — за «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которой также 51 очко за 37 встреч. Замыкает тройку «Каролина Харрикейнз», заработавшая за 33 игры 50 баллов.

На Западе первую строчку занимает «Нэшвилл Предаторз», в их активе 48 баллов после 36 матчей. Следом расположился «Сент-Луис Блюз», у которого 47 очков после 36 игр. Третий — «Вегас Голден Найтс», имеющий равное количество очков с «блюзменами», но сыгравший на два матча больше.

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