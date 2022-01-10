Турнирная таблица и результаты матчей прошедшего игрового дня НХЛ

«Чемпионат» представляет турнирную таблицу Национальной хоккейной лиги по состоянию на 10 января, а также итоги матчей прошедшего игрового дня регулярного чемпионата.
В минувший игровой день состоялось две встречи. «Сент-Луис Блюз» в первом матче переиграл «Даллас Старз» со счётом 2:1. Ни один из российских хоккеистов не отметился результативными действиями. «Блюз» сумели одержать победу, уступая за 47 секунд до окончания основного времени, сумев забросить за этот отрезок 2 шайбы.
«Анахайм Дакс» в серии буллитов одержал победу над «Детройт Ред Уингз» со счётом 4:3. Форвард «красных крыльев» Владислав Наместников стал автором одной заброшенной шайбы, которая позволила матчу перейти в овертайм.
В турнирной таблице Восточной конференции первое место занимает «Флорида Пантерз», набравшая 51 балл после 35 матчей. Вторая строчка — за «Тампа-Бэй Лайтнинг», в активе которой также 51 очко за 37 встреч. Замыкает тройку «Каролина Харрикейнз», заработавшая за 33 игры 50 баллов.
На Западе первую строчку занимает «Нэшвилл Предаторз», в их активе 48 баллов после 36 матчей. Следом расположился «Сент-Луис Блюз», у которого 47 очков после 36 игр. Третий — «Вегас Голден Найтс», имеющий равное количество очков с «блюзменами», но сыгравший на два матча больше.
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