Главный тренер «Рейнджерс» Галлан попал в ковид-протокол НХЛ

Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает твиттер-аккаунт клуба.



Отмечается, что в отсутствии наставника исполняющим обязанности станет помощник Галлана — Крис Кноблаух. Ранее из ковид-пртокола вышел российский форвард клуба Артемий Панарин.



Напомним, Галлан возглавляет «Рейнджерс» с лета 2021 года. Также в прошлом году он вместе со сборной Канады стал чемпионом мира, в финальном матче переиграв Финляндию (3:2).



В настоящий момент «Рейнджерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 36 проведённых встреч. В следующей встрече «синерубашечники» сыграют в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» (11 января, 6:30 мск).