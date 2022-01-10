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Главный тренер «Рейнджерс» Галлан попал в ковид-протокол НХЛ

Главный тренер «Рейнджерс» Галлан попал в ковид-протокол НХЛ
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Главный тренер «Нью-Йорк Рейнджерс» Жерар Галлан попал в коронавирусный протокол Национальной хоккейной лиги, сообщает твиттер-аккаунт клуба.

Отмечается, что в отсутствии наставника исполняющим обязанности станет помощник Галлана — Крис Кноблаух. Ранее из ковид-пртокола вышел российский форвард клуба Артемий Панарин.

Напомним, Галлан возглавляет «Рейнджерс» с лета 2021 года. Также в прошлом году он вместе со сборной Канады стал чемпионом мира, в финальном матче переиграв Финляндию (3:2).

В настоящий момент «Рейнджерс» занимают четвёртое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков после 36 проведённых встреч. В следующей встрече «синерубашечники» сыграют в гостях с «Лос-Анджелес Кингз» (11 января, 6:30 мск).

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