Бывший голкипер «Далласа» Турко остался недоволен судейством в матче с «Сент-Луисом»
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Бывший канадский голкипер «Далласа» Марти Турко остался недоволен судейством в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между «Старз» и «Сент-Луис Блюз» (1:2).
«Рефери👎🏼», — написал Турко в «твиттере».
Напомним, за 1 минуту и 52 секунды до конца встречи, при счёте 1:0 в пользу «Старз», был удалён финский защитник «звёзд» Яни Хаканпяя за задержку клюшкой. Затем, за 47 секунд до окончания 3-го периода, при отложенном штрафе в ситуации «шесть на четыре» «Сент-Луис» забросил шайбу, после чего был также удалён ещё один защитник «Далласа» Миро Хейсканен за удар клюшкой.
В итоге, «Сент-Луис» за 29 секунд до конца игры забросил победную шайбу в большинстве, благодаря усилиям Джордана Кайру.
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