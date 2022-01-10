НХЛ засчитала Бучневичу голевой пас на Кайру, который забросил победную шайбу «Далласу»

«Сент-Луис Блюз» обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча состоялась в Сент-Луисе на стадионе «Энтерпрайз-центр» и завершилась победой хозяев со счётом 2:1.



Российский нападающий «блюзменов» Павел Бучневич стал автором голевой передачи, после которой Джордан Кайру забросил победную шайбу во встрече. Пресс-служба НХЛ сообщила об изменении протокола матча.

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В текущем регулярном сезоне Бучневич принял участие в 33 встречах, забросив 13 шайб и отдав 21 голевую передачу при показателе полезности "+16". «Сент-Луис» занимает второе место в Западной конференции, набрав 47 очков после 36 матчей.