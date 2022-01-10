Обезьяна-маскот клуба MLB произвела вбрасывание шайбы в игре «Анахайма» и «Детройта»
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«Анахайм Дакс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в серии послематчевых буллитов (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
Перед началом встречи церемонию с вбрасыванием шайбы произвела обезьяна Ралли, являющаяся маскотом команды MLB «Лос-Анджелес Энджелс», базирующейся в Анахайме.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Анахайма».
Отметим, что российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников отличился заброшенной шайбой в прошедшей встрече.
«Анахайм» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков после 38 проведённых встреч. «Детройт» — на девятой строчке Востока, имея в своём активе 36 баллов после 36 встреч.
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