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Обезьяна-маскот клуба MLB произвела вбрасывание шайбы в игре «Анахайма» и «Детройта»

Обезьяна-маскот клуба MLB произвела вбрасывание шайбы в игре «Анахайма» и «Детройта»
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«Анахайм Дакс» одержал победу над «Детройт Ред Уингз» в серии послематчевых буллитов (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.

Перед началом встречи церемонию с вбрасыванием шайбы произвела обезьяна Ралли, являющаяся маскотом команды MLB «Лос-Анджелес Энджелс», базирующейся в Анахайме.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно в официальном твиттер-аккаунте «Анахайма».

Отметим, что российский нападающий «Детройта» Владислав Наместников отличился заброшенной шайбой в прошедшей встрече.

«Анахайм» занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции, набрав 45 очков после 38 проведённых встреч. «Детройт» — на девятой строчке Востока, имея в своём активе 36 баллов после 36 встреч.

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