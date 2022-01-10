Первый президент КХЛ Медведев высказался о возможной остановке регулярного чемпионата

Член совета директоров СКА и первый президент Континентальной хоккейной лиги Александр Медведев прокомментировал возможную приостановку регулярного сезона КХЛ.
«Категорически против остановки чемпионата КХЛ. Главное — строгое соблюдение регламента и протоколов, а также предотвращения распространения болезни», — цитирует Медведева ТАСС.
Отметим, что с начала 2022 года КХЛ уже отменила 11 матчей. Массовые случаи заражения коронавирусом выявлены в четырёх клубах — в «Автомобилисте», ЦСКА, «Салавате Юлаеве» и рижском «Динамо».
Ранее сообщалось, что руководство лиги примет решение по поводу продолжения сезона на текущей неделе.
«КХЛ планирует вынести решение после обсуждения сценариев с клубами на совместном совещании. Главная цель всех вариантов – сохранить здоровье участников, закончить чемпионат, провести плей-офф и определить победителя», — говорилось в сообщении КХЛ.
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