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Брукс: если Гретцки — лучший снайпер в истории, почему он не исполнил буллит на ОИ-1998?

Брукс: если Гретцки — лучший снайпер в истории, почему он не исполнил буллит на ОИ-1998?
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Журналист Ларри Брукс поделился мнением о сравнении хоккеистов из разных временных эпох.

«Невозможно точно перенести показатели игроков из одной эпохи в другую. Сколько голов забил бы Фил Эспозито на отскоках, если бы лига назначала удаления за игру на пятаке? А если думаете, что Коннор Макдэвид никогда не получает штрафы, то посмотрите, как судили Бобби Халла и с шайбой, и без шайбы в середине 1960-х. Или сколько голов мог бы забить Ги Лефлер, играя в нынешней экипировке, а также используя современные стандарты тренировок, восстановления, медицины и питания?

Это всё к разговору про Овечкина и Гретцки. Если Уэйн — лучший снайпер всех времён, то почему он не исполнил буллит в полуфинале Олимпийских игр в Нагано с Чехией (ОИ-1998, 1/2 финала, чехи выиграли по буллитам 2:1. — Прим. «Чемпионата»)? Пусть это объяснит тренер канадцев на том турнире — Марк Кроуфорд, если сможет», — цитирует Брукса New York Post.

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