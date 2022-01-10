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Расписание матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин, Кучеров, Панарин и другие россияне

Расписание матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин, Кучеров, Панарин и другие россияне
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«Чемпионат» представляет расписание оставшихся в календаре матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием российских игроков, которые должны состояться на этой игровой неделе (11-17 января 2022 года).

11 января
03:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Кузнецов, Овечкин) — «Бостон Брюинз»
05:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин) — «Сиэтл Кракен»
06:30 – «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин (?), Георгиев, Панарин)

12 января
03:00 – «Баффало Сэйбрз» (Дадонов) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров)
03:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) — «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)
03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов (?)) — «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников)
03:00 – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов) – «Чикаго Блэкхоукс»
04:00 – «Нэшвилл Предаторз» (Тренин) – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин)
06:00 – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев)
06:00 – «Анахайм Дакс» — «Питтсбург Пингвинз» (Малкин (?))
06:30 – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов) — «Детройт Ред Уингз» (Наместников)

13 января
03:00 – «Бостон Брюинз» — «Монреаль Канадиенс» (Романов)
04:30 – «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов) — «Сиэтл Кракен»
06:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев)

14 января
03:00 – «Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» (Проворов (?))
03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров) — «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)
03:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)
03:30 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) — «Виннипег Джетс» (Е. Свечников)
03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Варламов, Сорокин) — «Нью-Джерси Дэвилз»
04:00 – «Сент-Луис Блюз» (Бучневич, Барбашёв, Костин, Тарасенко (?)) — «Сиэтл Кракен»
04:00 – «Нэшвилл Предаторз» (Тренин) – «Баффало Сэйбрз»
04:30 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Монреаль Канадиенс» (Романов)
05:00 – «Калгари Флэймз» (Задоров) — «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)
06:30 – «Лос-Анджелес Кингз» — «Питтсбург Пингвинз» (Малкин (?))
06:30 – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин (?), Георгиев, Панарин)

15 января
03:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) — «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов)
04:00 – «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов (?)) — «Анахайм Дакс»
05:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин) — «Аризона Койотс» (Любушкин)
21:00 – «Бостон Брюинз» — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)
21:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)
22:00 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Варламов, Сорокин) — «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Кузнецов, Овечкин)

16 января
02:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) — «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)
03:00 – «Сент-Луис Блюз» (Бучневич, Барбашёв, Костин, Тарасенко (?)) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев)
03:00 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) — «Баффало Сэйбрз»
03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров) — «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов)
03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов (?)) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин (?), Георгиев, Панарин)
05:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) — «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин)
06:00 – «Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)
06:30 – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов) — «Питтсбург Пингвинз» (Малкин (?))
22:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Кузнецов, Овечкин) – «Ванкувер Кэнакс»

17 января
Матчи отменены

Примечание: на данный момент голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, защитник «Филадельфии» Иван Проворов, а также форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко находятся в ковид-протоколе; в свою очередь, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов числится в списке травмированных, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ещё не выходил на лёд в этом сезоне в официальных матчах.

Капризов закончил матч после грязного толчка. Его сломал американец, выбесивший Овечкина Капризов закончил матч после грязного толчка. Его сломал американец, выбесивший Овечкина
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