Расписание матчей НХЛ на неделю: когда играют Овечкин, Кучеров, Панарин и другие россияне

«Чемпионат» представляет расписание оставшихся в календаре матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с участием российских игроков, которые должны состояться на этой игровой неделе (11-17 января 2022 года).

11 января

03:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Кузнецов, Овечкин) — «Бостон Брюинз»

05:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин) — «Сиэтл Кракен»

06:30 – «Лос-Анджелес Кингз» — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин (?), Георгиев, Панарин)

12 января

03:00 – «Баффало Сэйбрз» (Дадонов) — «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров)

03:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) — «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)

03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов (?)) — «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников)

03:00 – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов) – «Чикаго Блэкхоукс»

04:00 – «Нэшвилл Предаторз» (Тренин) – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин)

06:00 – «Вегас Голден Найтс» (Дадонов) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев)

06:00 – «Анахайм Дакс» — «Питтсбург Пингвинз» (Малкин (?))

06:30 – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов) — «Детройт Ред Уингз» (Наместников)

13 января

03:00 – «Бостон Брюинз» — «Монреаль Канадиенс» (Романов)

04:30 – «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов) — «Сиэтл Кракен»

06:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев)

14 января

03:00 – «Бостон Брюинз» — «Филадельфия Флайерз» (Проворов (?))

03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров) — «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)

03:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) – «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)

03:30 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) — «Виннипег Джетс» (Е. Свечников)

03:30 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Варламов, Сорокин) — «Нью-Джерси Дэвилз»

04:00 – «Сент-Луис Блюз» (Бучневич, Барбашёв, Костин, Тарасенко (?)) — «Сиэтл Кракен»

04:00 – «Нэшвилл Предаторз» (Тренин) – «Баффало Сэйбрз»

04:30 – «Чикаго Блэкхоукс» — «Монреаль Канадиенс» (Романов)

05:00 – «Калгари Флэймз» (Задоров) — «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)

06:30 – «Лос-Анджелес Кингз» — «Питтсбург Пингвинз» (Малкин (?))

06:30 – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин (?), Георгиев, Панарин)

15 января

03:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) — «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов)

04:00 – «Миннесота Уайлд» (Куликов, Капризов (?)) — «Анахайм Дакс»

05:00 – «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин) — «Аризона Койотс» (Любушкин)

21:00 – «Бостон Брюинз» — «Нэшвилл Предаторз» (Тренин)

21:00 – «Каролина Харрикейнз» (А. Свечников) – «Ванкувер Кэнакс» (Подколзин)

22:00 – «Нью-Йорк Айлендерс» (Варламов, Сорокин) — «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Кузнецов, Овечкин)

16 января

02:00 – «Флорида Пантерз» (Бобровский, Мамин) — «Коламбус Блю Джекетс» (Гавриков, Чинахов)

03:00 – «Сент-Луис Блюз» (Бучневич, Барбашёв, Костин, Тарасенко (?)) — «Торонто Мэйпл Лифс» (Михеев)

03:00 – «Детройт Ред Уингз» (Наместников) — «Баффало Сэйбрз»

03:00 – «Тампа-Бэй Лайтнинг» (Василевский, Сергачёв, Кучеров) — «Даллас Старз» (Гурьянов, Радулов)

03:00 – «Филадельфия Флайерз» (Проворов (?)) — «Нью-Йорк Рейнджерс» (Шестёркин (?), Георгиев, Панарин)

05:00 – «Аризона Койотс» (Любушкин) — «Колорадо Эвеланш» (Ничушкин)

06:00 – «Эдмонтон Ойлерз» — «Оттава Сенаторз» (Зуб, Зайцев)

06:30 – «Сан-Хосе Шаркс» (Барабанов) — «Питтсбург Пингвинз» (Малкин (?))

22:00 – «Вашингтон Кэпиталз» (Самсонов, Орлов, Кузнецов, Овечкин) – «Ванкувер Кэнакс»

17 января

Матчи отменены

Примечание: на данный момент голкипер «Рейнджерс» Игорь Шестёркин, защитник «Филадельфии» Иван Проворов, а также форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко находятся в ковид-протоколе; в свою очередь, нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов числится в списке травмированных, а форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ещё не выходил на лёд в этом сезоне в официальных матчах.