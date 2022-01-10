КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса
Поделиться
Как стало известно «Чемпионату», сегодня, 10 января, состоялось совещание с участием руководителей Континентальной хоккейной лиги, на котором было принято решение не останавливать регулярный чемпионат, а оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.
На завтра, 11 января, запланирована видеоконференция уже со всеми клубами КХЛ для обсуждения нынешней ситуации и дальнейших действий. На данный момент четыре команды лиги («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА и рижское «Динамо») находятся на карантине, тогда как остальные клубы могут продолжать проводить свои матчи согласно календарю.
Напомним, с начала 2022 года Континентальная хоккейная лига отменила 11 матчей регулярного сезона.
Комментарии
- 10 января 2022
-
14:37
-
14:27
-
14:10
-
14:02
-
14:00
-
13:47
-
13:34
-
13:31
-
13:16
-
13:02
-
12:37
-
11:52
-
11:32
-
11:10
-
10:45
-
10:23
-
10:09
-
10:00
-
09:51
-
09:38
-
09:29
-
09:11
-
09:00
-
08:41
-
08:30
-
08:25
-
08:12
-
06:56
-
06:37
-
06:32
-
02:14
-
01:19
-
00:34
- 9 января 2022
-
23:41
-
23:23
Партнерский контент