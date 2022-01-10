КХЛ приняла решение не останавливать регулярный чемпионат из-за коронавируса

Как стало известно «Чемпионату», сегодня, 10 января, состоялось совещание с участием руководителей Континентальной хоккейной лиги, на котором было принято решение не останавливать регулярный чемпионат, а оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.



На завтра, 11 января, запланирована видеоконференция уже со всеми клубами КХЛ для обсуждения нынешней ситуации и дальнейших действий. На данный момент четыре команды лиги («Автомобилист», «Салават Юлаев», ЦСКА и рижское «Динамо») находятся на карантине, тогда как остальные клубы могут продолжать проводить свои матчи согласно календарю.



Напомним, с начала 2022 года Континентальная хоккейная лига отменила 11 матчей регулярного сезона.