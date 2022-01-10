КХЛ сообщила об отмене матча между «Авангардом» и «Салаватом Юлаевым»

В понедельник, 10 января, состоялось ежедневное оперативное совещание руководства Континентальной хоккейной лиги по вопросам проведения регулярного чемпионата сезона-2021/2022.



Как сообщает официальный сайт КХЛ, по его итогам было принято решение об отмене матча №579 «Авангард» — «Салават Юлаев», который должен был состояться 12 января 2022 года, ввиду 26 положительных тестов на коронавирус в уфимском клубе (20 хоккеистов, пять тренеров и один представитель команды). О возможности проведения указанного матча позднее, как и других ранее отменённых матчей, лига примет решение дополнительно.



Во вторник, 11 января 2022 года, лига проведёт совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.