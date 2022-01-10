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КХЛ: матчи клубов, где есть угроза массового заражения коронавирусом, будут отменяться

КХЛ: матчи клубов, где есть угроза массового заражения коронавирусом, будут отменяться
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В понедельник, 10 января, состоялось ежедневное оперативное совещание руководства Континентальной хоккейной лиги по вопросам проведения регулярного чемпионата сезона-2021/2022.

Как сообщает официальный сайт КХЛ, матчи клубов, где есть угроза массового заражения, будут отменяться (с решением о возможности их проведения позднее), а клубы, где эпидемиологическая ситуация стабильная, продолжат играть.

Во вторник, 11 января 2022 года, лига проведет совещание с клубами КХЛ об эпидемиологической ситуации и сценариях завершения регулярного чемпионата и проведения плей-офф.

Напомним, с начала 2022 года КХЛ отменила 11 матчей регулярного чемпионата. Наиболее тяжёлые ситуации с больными коронавирусом имеют четыре клуба: «Салават Юлаев», «Автомобилист», ЦСКА и рижское «Динамо».

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