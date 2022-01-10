Рэймонд стал самым молодым игроком в истории «Детройта», сумевшим набрать 30 очков в НХЛ

Нападающий «Детройт Ред Уингз» Лукас Рэймонд стал автором результативной передачи в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Анахайм Дакс» (3:4, бул.).
Таким образом, 19-летний форвард сумел достичь отметки в 30 набранных очков за свои 36 матчей в НХЛ, став самым молодым новичком в истории клуба, который сумел заработать данное количество баллов.
Как сообщает официальный сайт НХЛ, лишь четырём новичкам «Детройта» удавалось набрать 30 баллов быстрее (в любом возрасте): Сергей Фёдоров (27 матчей, 1990/1991), Стив Айзерман (30 игр, 1983/1984), Джеймс Макфадден (30, 1947/1948) и Никлас Линдстрём (33, 1991/1992).
Всего в текущем регулярном чемпионате Рэймонд забросил 10 шайб и отдал 20 голевых передач при показателе полезности "+2".
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