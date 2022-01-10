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«Сибирь» по буллитам одержала гостевую победу над «Амуром»

«Сибирь» по буллитам одержала гостевую победу над «Амуром»
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Новосибирская «Сибирь» по буллитам одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».

Счёт в матче на 17-й минуте в большинстве открыл нападающий гостей Александр Шаров, результативную передачу отдал Юрки Йокипакка. Удвоил преимущество подопечных Андрея Мартемьянова на 34-й минуте форвард Олег Ли, ему ассистировали Ник Шор и Михал Чайковски.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Амур» отыграл одну шайбу на 45-й минуте в ситуации «пять на четыре», автором шайбы стал защитник Руслан Педан, ассистенты — Алексей Волгин и Роман Любимов. Сравнял счёт на последней минуте основного времени форвард Радан Ленц с передач Педана и Сергея Терещенко.

Единственный буллит забросил форвард «Сибири» Ник Шор.

КХЛ - регулярный чемпионат
10 января 2022, понедельник. 12:00 МСК
Амур
Хабаровск
Окончен
2 : 3
Б
Сибирь
Новосибирская область
0:1 Шаров (Йокипакка) – 16:15' (5x3)   0:2 Ли (Шор, Чайковски) – 33:38' (5x5)   1:2 Педан (Волгин, Любимов) – 44:22' (5x4)   2:2 Ленц (Педан, Терещенко) – 59:37' (6x5)   2:3 Шор – 65:00' (ПБ)
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