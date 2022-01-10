«Сибирь» по буллитам одержала гостевую победу над «Амуром»

Новосибирская «Сибирь» по буллитам одержала победу в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром» со счётом 2:1 (1:0, 1:0, 0:2, 0:0, 1:0). Встреча прошла в Хабаровске на стадионе «Платинум-Арена».



Счёт в матче на 17-й минуте в большинстве открыл нападающий гостей Александр Шаров, результативную передачу отдал Юрки Йокипакка. Удвоил преимущество подопечных Андрея Мартемьянова на 34-й минуте форвард Олег Ли, ему ассистировали Ник Шор и Михал Чайковски.

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«Амур» отыграл одну шайбу на 45-й минуте в ситуации «пять на четыре», автором шайбы стал защитник Руслан Педан, ассистенты — Алексей Волгин и Роман Любимов. Сравнял счёт на последней минуте основного времени форвард Радан Ленц с передач Педана и Сергея Терещенко.



Единственный буллит забросил форвард «Сибири» Ник Шор.