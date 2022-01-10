В Бурятии женщины в исправительной колонии сыграли в хоккей швабрами

В Улан-Удэ, в женской исправительной колонии №7 прошли игры в хоккей со швабрами вместо клюшек, сообщает телеграм-канал «Пивоваров (Редакция)».



«Женщины соревновались в эстафетах, в хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Задача соревнующихся усложнялась тем, что вместо клюшек они использовали швабры. Каждый из них получил море положительных эмоций и заряд бодрости» — сообщается в пресс-релизе УФСИН РФ по Бурятии.

Источник фото: телеграм-канал «Пивоваров (Редакция)».

Отмечается, что новость вызвала у многих ассоциации с пытками в российских тюрьмах, о которых стало известно в прошлом году. Позже материал об игре исчез с сайта УФСИН.



«У каждого свои ассоциации. А так у нас осужденные не первый год играют в хоккей со швабрами. Весёлые старты разнообразные устраивают, не в первый раз у нас такое проводится. Это больше развлекательное мероприятие, чем спортивное. У нас сайт в последнее время подвисает. Видимо, это неполадки какие-то. Конечно, восстановят», — заявили в УФСИН.