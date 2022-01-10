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Два представителя «Металлурга» изолированы от команды из-за подозрительных ковид-тестов

Два представителя «Металлурга» изолированы от команды из-за подозрительных ковид-тестов
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Два представителя магнитогорского «Металлурга» были изолированы от команды из-за подозрения на коронавирус.

«На сегодняшний день ситуация в „Металлурге“ с коронавирусом в целом нормальная. Но есть два человека, которых пришлось изолировать от команды. Были сделаны экспресс-тесты, которые дали подозрительные результаты на COVID-19. Мы решили перестраховаться», — цитируют первого вице-президента магнитогорского клуба Сергея Ласькова «РИА Новости Спорт».

Напомним, сегодня, 10 января, состоялось совещание с участием руководителей Континентальной хоккейной лиги, на котором было принято решение не останавливать регулярный чемпионат, а оперативно реагировать на случаи выявления в командах проблем с коронавирусом.

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