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Кожевников: в регулярке КХЛ все должны быть в равных условиях — у нас же всё непонятно

Кожевников: в регулярке КХЛ все должны быть в равных условиях — у нас же всё непонятно
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Двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников прокомментировал решение КХЛ не приостанавливать регулярный чемпионат.

«КХЛ наверняка советовалась со всеми командами, обсуждали вопрос продолжения регулярного чемпионата. Может, это и правильное решение, но все должны быть в одном ракурсе. У нас же всё непонятно: кому-то отменяют матчи, другим — нет. Если решили продолжать, то играть должны все.

Все должны играть в одинаковых условиях — должны же быть какие-то правила для такой серьёзной вещи, как пандемия. Неправильно, что одна команда играет, другая сидит на карантине, и ей переносят игры, а в третьей 12 заболевших — так быть не должно. Нельзя, чтобы при продолжении регулярки одни сидели, а другие тренировались и играли. Хочется, чтобы все были в равных условиях», — сказал Кожевников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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