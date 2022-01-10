Панарин рассказал, готов ли сыграть в ближайшем матче регулярного сезона НХЛ

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин сообщил, что готов выйти на лёд в ближайшем матче клуба в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги.
«Конечно, я готов. Надеюсь надолго. У меня нет никаких проблем с общим состоянием», – приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
В следующем матче подопечные Жерара Галлана сыграют в гостях с «Лос-Анджелес Кингз». Встреча состоится во вторник, 11 января, стартовое вбрасывание — в 6:30 по московскому времени.
В текущем сезоне Панарин принял участие в 31 матче, набрав 36 (10+26) результативных баллов при показателе полезности «+5». Ранее он был выведен из коронавирусного протокола НХЛ, из-за которого пропустил встречи с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1), «Вегас Голден Найтс» (1:5) и «Анахайм Дакс» (4:1).
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