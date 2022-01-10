Плющев — о решении КХЛ: пусть страдают те команды, у кого плохо с дисциплиной

Заслуженный тренер России Владимир Плющев прокомментировал решение КХЛ не приостанавливать регулярный сезон.



«Лига обсуждала вопрос. Кто-то был за, кто-то был против, хотя обычно все за. Те случаи заболевания, которые сейчас есть, на ответственности клубов. Почему никто не прививается? Не верю, что положительные тесты все у привитых.



В НХЛ всё продолжается. Нам тоже надо идти по этой системе. Мне не верится, что болеют по 19 человек, если честно. КХЛ надо было перед сезоном поставить задачу клубам привить игроков. Нельзя остановить такую машину, как чемпионат. У кого из команд плохо с дисциплиной, пусть те и страдают. Остальные-то не виноваты», — сказал Плющев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.