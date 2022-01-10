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Московское «Динамо» рассказало о состоянии здоровья форварда Галиева

Московское «Динамо» рассказало о состоянии здоровья форварда Галиева
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Московское «Динамо» сообщило информацию о состоянии здоровья нападающего клуба Станислава Галиева.

«Сегодня был проведён медицинский осмотр хоккеиста. По предварительной информации, игрок избежал серьёзного повреждения. Тем не менее, Станислав будет находиться под присмотром медицинского персонала московского «Динамо». Решение об участии Галиева в предстоящих матчах будет принято дополнительно», — сообщает телеграм-канал клуба.

В текущем регулярном чемпионате Галиев принял участие в 46 матчах, набрав 42 (25+17) очков при показателе полезности "+5".

«Динамо» в настоящий момент занимает второе место в турнирной таблице Западной конференции, имея в своём активе 64 очка после 47 проведённых матчей.

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