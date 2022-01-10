Новиков: доверяю руководителям КХЛ, решение продолжать регулярный чемпионат — правильное

Заслуженный тренер России Юрий Новиков поделился мнением о решении КХЛ продолжить регулярный чемпионат.
«Сейчас все переживают, но хочется успокоить всех любителей и болельщиков хоккея. Вопрос о продолжении регулярного чемпионата КХЛ надо отдать на откуп профессионалам, руководителям лиги. Я полностью доверяю руководителям нашего хоккея и участникам — хоккейным клубам. Решение не останавливать чемпионат было принято коллегиально. Считаю, что оно правильное.
Это очень серьёзный вопрос, важно оговорить все нюансы. Надо отдать должное тем тяжелейшим условиям, в которых сейчас находится лига, все спортсмены, причём не только в России. Все устали от коронавируса, но это не просто вопрос «хлеба и зрелищ», а вопрос здоровья», — сказал Новиков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 10 января 2022
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